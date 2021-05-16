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【巨鱷掃貨】大鱷索羅斯趁Archegos爆倉大舉掃貨 包括呢3隻中概股

股樓投資 18:01 2021/05/16

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今年3月基金公司Archegos Capital Management發生爆倉事件，多間大行承受巨額損失，包括瑞信、野村等。據彭博社報道指，知名投資者索羅斯（George Soros）旗下公司於Archegos爆倉期間持倉標的被大規模拋售時，趁機大手撈貨。

報道又指，根據最新公布的13F監管文件披露，索羅斯基金管理公司在首季度買入總計價值1.94億美元的維亞康姆（ViacomCBS，美：VIAC）），價值7,700萬美元的百度（09888），價值4,600萬美元的唯品會(美：VIPS)以及價值3,400萬美元的騰訊音樂(美：TME)。

彭博社引述消息人士指，在Archegos爆倉事件發生之前，索羅斯基金管理公司並沒有上述股票的持倉，代表當時該公司正大舉進場撈底。

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記者：郭秀慧

百度集團—SW（09888） 中國概念股 撈底 撈貨 基金 經濟 股票 索羅斯 買入

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