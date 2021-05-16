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【狗狗幣】馬斯克又發聲 狗狗幣再衝高

股樓投資 17:34 2021/05/16

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馬斯克（Elon Musk)愛「幣」狗狗幣（Dogecoin) 短綫走高，重回每枚0.54美元上方。年初以來，狗狗幣由每枚0.036美元升至最高見0.73美元水平。

作為狗狗幣重要推手，馬斯克一言一行均對其造成重大衝擊。早前馬斯克才坦承狗狗幣衝勢太快，更直言是「騙局」，令幣值一度大跌超過34%。但其後又於Twitter 發文指，正與狗狗幣的開發商進行合作以提高交易效率，狗狗幣再次飆升。

【歐舒丹 973】第四財季業績勝預期 大行齊齊叫買入 最牛目標價30元【見下頁

    點擊圖片放大
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最新消息指，馬斯克表示，在理想情況下，狗狗幣可將區塊時間加快10倍，將區塊大小增加10倍，並將費用降低100倍，從而可以輕而易舉的獲勝。

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記者：郭秀慧

經濟 馬斯克 香港 Twitter

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