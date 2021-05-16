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【財爺網誌】陳茂波料失業率將顯著下降 再度呼籲市民接種疫苗

股樓投資 15:37 2021/05/16

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本港今年首季本地生產總值（GDP）按年增長由預先估計的按年增長7.8%，向上修訂至7.9%。財政司長陳茂波今日（16日）在網誌上表示，上述數據顯示反彈動力偏強，並結束連續六季收縮，失業率亦由早前7.2%的歷史高位回落至6.8%。

【大行點睇】花旗看好博彩行業 上調5月賭收預測 首選呢3隻股【見下頁】

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他指，隨著經濟及疫情持續改善，預期即將公布的最新失業率及就業不足率將進一步顯著下降，並指就業市場能否持續改善，甚至拉動薪酬回升，讓打工仔能較切身感受到經濟及就業環境好轉，很大程度視乎疫情是否進一步受控。

網誌中，他再次呼籲市民積極參與接種疫苗，為支持經濟和就業市場穩步改善的關鍵一步。

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記者：郭秀慧

疫苗 疫情 就業 經濟 失業 GDP 陳茂波 香港 行業 失業率

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