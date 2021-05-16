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美國阻撓聯合國安理會開會 商討以巴衝突

環球政治 15:05 2021/05/16

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以色列與巴勒斯坦的軍事衝突持續，增至149名巴勒斯坦人死於以巴衝突。聯合國安全理事會原定於上周五（14日）開會商討以巴衝突問題，但遭美國出手阻撓，推遲至周日（16日）舉行會議。

以色列境內爆發種族衝突 猶太阿拉伯裔騷亂不斷 【下一頁】

聯合國安全理事會於上周舉行兩次閉門會議，但仍未能就以巴衝突發表聯合聲明一事達成共識，美國認為發表聲明也無助緩和以巴局勢。美方指聯合聲明的措辭並無問題，但指當前並非正確的時機。

據悉，中國、挪威與突尼斯曾於會上建議於上周五召開公開會議，惟遭到美國反對。由於聯合國安理會在疫情期間舉行的視像會議，要所有成員國達成共識下才可舉行，因此上周五的會議未能成事。

美國據報考慮派特使與以巴雙方談判，美國總統拜登（Joe Biden）上周六（15日）更與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas） 通電話，但仍未能化解衝突。

以巴衝突逾70人死 耶路撒冷成導火綫 【下一頁】

美方曾試圖再次要求將安理會會議押後至周二（18日），但土耳其與部分阿拉伯成員國正推動召開聯合國大會會議，以免美國再度阻撓安理會會議。

英國《衛報》引述聯合國外交官指，他們告知美方如試圖繼續推遲安理會會議，將會由聯合國大會會議處理以巴衝突，屆時美方將無法推遲會議。

美方最終同意於周日開會，美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）於社交媒體Twitter發文，表示美國將繼續以最積極程度參與外交事務，以緩解緊張局勢。

責任編輯：鄭錦玲

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