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蘇彝士運河南段展開航道拓闊工程 料可縮短通航時間

環球政經 15:14 2021/05/16

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埃及蘇彝士運河早前因擱淺而造成嚴重擠塞，當地運河管理局表示，運河南段航道已展開挖泥作業，並分階段進行拓寬工程，旨令運河有雙向通航的能力，料在兩年時間內完成。

運河管理局主席拉比耶指，拓闊工程將會分階段進行，完成後有助縮短船隻通過運河的時間，提升通航效率，增加通航的安全性。在本月11日，埃及總統塞西批准運河南段航道拓寬計畫，主要涵蓋約30公里航道，將加寬40米，最大深度從約20米加深至約22米，預計在兩年內完成。

大型貨輪「長賜號」曾在3月23日在蘇彝士運河擱淺，造成嚴重擠塞，經過多日救援，才重新浮起脫困；蘇彝士運河位於歐、亞、非三洲交界地帶的要衝，連接紅海和地中海，而運河收入更是埃及的財政收入和外匯儲備的主要來源之一。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

蘇彝士運河 經濟 埃及

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