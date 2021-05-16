料資助額涉1億 市建局計劃年內為300幢合資格樓宇勘察及維修

市建局行政總監韋志成今日（16日）發表網誌，指將於年內為300幢合資格樓宇展開勘察與維修，料資助額涉及約1億元。

港府在今年《財政預算案》建議，以十億元設立「樓宇排水系統維修資助計劃」，透過向有需要業主提供財政資助和技術支援，鼓勵和協助他們維修和優化樓宇公用地方的渠管，改善樓宇狀況及環境衞生。隨著立法會上月通過《2021年撥款條例草案》，這項資助計劃在5月1日開始接受申請。

他指，過去兩星期，市建局的樓宇維修計劃支援熱線已收到近150個樓宇業主、法團委員和管理公司代表的電話查詢，以了解資助計劃的申請資格、資助範圍、申請辦法等執行細節；就當中部份有意申請計劃的查詢，亦已交由資助計劃的專屬執行團隊跟進。

「排水系統維修計劃」在今年內，將協助300 幢合資格樓宇展開公用排水系統勘測或維修工程，涉及的資助額大約1億元，涵蓋兩種類別，第一類是法團和業主組織主動申請的個案中，仍有尚未遵辦與公用渠管相關法定命令的樓宇，涉及約150幢。

第二類是由屋宇署按風險評估，挑選另外150幢尚未遵辦公用渠管相關命令的樓宇，由政府承建商代業主進行所需工程，而樓宇業主可受惠於排水系統維修資助，以支付屋宇署代辦工程所涉及的費用。所有第一類的申請個案，市建局將根據樓齡、有否屋宇署發出尚未遵辦的公用渠管法定命令和衞生風險等多項因素，釐訂優先次序，分階段處理。

他表示，獲批排水系統維修資助樓宇內的合資格自住業主，亦可以申請「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，由市建局委派獨立屋宇測量顧問，為合資格個案提供一次免費的單位室內勘察檢查，檢視家居設施狀況以及廚廁的渠管，以確定是否裝有合適的隔氣設施，並向業主提供為單位進行適切維修的建議，讓樓宇公用排水渠管系統以及單位內的渠管設置，均能從外到內，得到徹底的改善。

他最後亦指出，近年政府推出多項資助計劃，加強業主對樓宇復修的意識，並鼓勵他們進行能提升樓宇安全、整體居住環境及衞生的工程；並期望社會大眾在提高抗疫意識、在做好樓宇公用地方的維修保養之餘，更應做好自住單位的保養和提升，這才是樓宇復修的真正意義和作用。

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責任編輯：潘曉豐