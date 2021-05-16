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【內地熱話】內地網站現「AI續寫」熱潮 作家要失業？

環球政經 14:55 2021/05/16

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內地近日出現「AI（人工智能）續寫」，成內地熱潮，並在bilibili（B站）等平台引發熱議。所謂「AI續寫」，顧名思義，只要打出幾個關鍵字或經典名著名稱，AI就會自動寫出一篇新的故事，內容曲折離奇或搞笑，例如「林黛玉大戰孫悟空」。

在B站上已見「AI續寫」相當流行，一些直播主利用市面上的AI續寫應用程式，將著名文學作品續寫成新的故事，直播主再將新的作品以人聲演繹，製成視頻，成為內地民眾上下班和放學途中的消遣。

此熱潮引起內地網民討論，不少人質疑AI是否將取代人類的創作力，但內容毫無邏輯及具重複性，以及存在不少風險，包括倫理道德及知識版權。

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記者：郭秀慧

香港 人工智能 經濟 文學

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