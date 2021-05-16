【外地熱話】又有新法規 新加坡落實「外食用餐自己收」政策 最高罰款2,000新加坡元

作為「世界最潔淨的花園城市」的新加坡，最近又有一項新民生政策。新加坡國家環境局公布，全國將從6月1日正式實施「外食用餐自己收」的新法規，政策落實後，違者最高罰款2,000新加坡元（約11,635港元）。

相關政策主要針對「小販中心」（hawker center），日後所有外帶食客於用餐後，將有「法律責任」自行整理及回收所有餐具，包括衛生紙及廚餘等垃圾，以保持餐桌整潔乾淨。

雖然商務及經濟發展局長邱騰華表示，很大機會未能啟動原定於本月26日重開的新加坡與香港「旅遊氣泡」，但留意日後到新加坡旅行，又多一項新法規小心被罰。

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記者：郭秀慧