【綠色經濟】港府計劃向公眾發行零售債券 料未來五年再發行約1,755億綠色債券

財政司司長陳茂波今日（16日）發表網誌，指綠色和可持續金融資助計劃本周正式啟動，並全面涵蓋各類相關產品，包括綠色和可持續債券及貸款；而資助範圍則包括一般債券發行費用和外部獨立評審費用，料吸引更多債券發行人和借款人使用香港這個融資平台和專業服務，同時亦可鼓勵更多金融、專業服務和外部評審機構將香港作為區域業務樞紐。

他指，今年預算案擴大了政府綠色債券計劃的規模，借款上限提升一倍至2,000億元，可於未來五年時間，因應市場情況，再發行合共約1,755億元等值的綠色債券。增發綠債讓我們有更大的空間擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，同時亦計劃發行綠色零售債券，讓市民能直接參與綠色金融。

根據國際非牟利機構氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）本周剛公布的研究報告，2015年至2020年底，累計在香港發行的綠色債券總量超過380億美元，而單是2020年，在香港安排和發行的綠色債券和貸款總額就已達到120億美元。這些綠色債券的發行機構來自不同國家和地區，當中內地發行機構佔去年發行總額的六成，是本港綠債市場的主力。而產品種類亦很豐富，除了常見的綠色債券和貸款外，與可持續發展表現掛鈎債券和貸款（sustainability-linked bond & loan）以及轉型債券（transition bond）等亦備受歡迎。

他在文中提及到，綠色未來是經濟持續增長的重要一環，更可提供更多就業機會；透過政府積極的統籌規劃和政策支持、落實好相關策略計劃和措施，和業界攜手調動市場的資源和力量，推動香港經濟實現低碳轉型，同時提升香港作為大灣區綠色金融中心的地位和競爭力。

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責任編輯：潘曉豐