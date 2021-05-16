  • 32°C
香港時間 : 2021516日 (日) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色經濟】港府計劃向公眾發行零售債券 料未來五年再發行約1,755億綠色債券

理財智慧 14:43 2021/05/16

分享：

財政司司長陳茂波今日（16日）發表網誌，指綠色和可持續金融資助計劃本周正式啟動，並全面涵蓋各類相關產品，包括綠色和可持續債券及貸款；而資助範圍則包括一般債券發行費用和外部獨立評審費用，料吸引更多債券發行人和借款人使用香港這個融資平台和專業服務，同時亦可鼓勵更多金融、專業服務和外部評審機構將香港作為區域業務樞紐。

他指，今年預算案擴大了政府綠色債券計劃的規模，借款上限提升一倍至2,000億元，可於未來五年時間，因應市場情況，再發行合共約1,755億元等值的綠色債券。增發綠債讓我們有更大的空間擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，同時亦計劃發行綠色零售債券，讓市民能直接參與綠色金融。

根據國際非牟利機構氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）本周剛公布的研究報告，2015年至2020年底，累計在香港發行的綠色債券總量超過380億美元，而單是2020年，在香港安排和發行的綠色債券和貸款總額就已達到120億美元。這些綠色債券的發行機構來自不同國家和地區，當中內地發行機構佔去年發行總額的六成，是本港綠債市場的主力。而產品種類亦很豐富，除了常見的綠色債券和貸款外，與可持續發展表現掛鈎債券和貸款（sustainability-linked bond & loan）以及轉型債券（transition bond）等亦備受歡迎。

他在文中提及到，綠色未來是經濟持續增長的重要一環，更可提供更多就業機會；透過政府積極的統籌規劃和政策支持、落實好相關策略計劃和措施，和業界攜手調動市場的資源和力量，推動香港經濟實現低碳轉型，同時提升香港作為大灣區綠色金融中心的地位和競爭力。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

綠色債券 可持續發展 經濟 債券 香港 金融

上一篇文章

【內地熱話】內地網站現「AI續寫」熱潮 作家要失業？

下一篇文章

【酷熱天氣】小心中暑！民政事務總署開放臨時避暑中心（附19間中心地址）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折