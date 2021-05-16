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【酷熱天氣】小心中暑！民政事務總署開放臨時避暑中心（附19間中心地址）

環球政經 14:22 2021/05/16

分享：

由於酷熱天氣警告生效，民政事務總署今日（16日）正開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用。如酷熱天氣警告於下午4時30分前取消，該等中心將開放至今晚十時；若酷熱天氣警告於下午4時30分後仍然持續，中心則會開放至明早8時。


19間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：
———
中西區　－　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
東區　　－　銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
南區　　－　奇力灣華貴邨華貴社區中心
灣仔　　－　灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
 
九龍區：
———
九龍城　－　紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
觀塘　　－　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
深水埗　－　深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
黃大仙　－　慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
油尖旺　－　油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
 
新界區：
———
離島　　－　東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室
葵青　　－　葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
北區　　－　粉嶺祥華邨祥華社區會堂
西貢　　－　將軍澳景林邨景林鄰里社區中心
沙田　　－　沙田隆亨邨隆亨社區中心
大埔　　－　大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣　　－　荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門　　－　屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
元朗　　－　元朗朗屏邨朗屏社區會堂
元朗　　－　天水圍天耀邨天耀社區中心

如市民需進一步資料，可致電民政事務總署熱線25724827查詢。

 

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責任編輯：潘曉豐

酷熱天氣 民政事務總署

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