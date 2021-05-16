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​【關愛基金】非公屋、非綜援住戶生活津貼5月底截止申請 最高可獲1.55萬元津貼

理財智慧 13:58 2021/05/16

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關愛基金「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（二○二一年項目）將於5月31日截止申請。項目於年初推出，旨在紓緩低收入住戶的經濟壓力，津貼金額為一人住戶4,500元、二人住戶9,000元、三人住戶12,500元、四人住戶14,500元及五人或以上住戶15,500元。
 
受惠住戶須以月租形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位、由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者；而每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜援及沒有在港物業。

秘書處已向曾受惠於首輪項目的合資格住戶，發出確認符合受惠資格通知信。如舊申請住戶仍然符合2021年項目的受惠資格，只須於本月31日或之前填妥夾附於通知信的回條及附錄，並交回秘書處以確認資格。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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