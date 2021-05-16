​【關愛基金】非公屋、非綜援住戶生活津貼5月底截止申請 最高可獲1.55萬元津貼

關愛基金「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（二○二一年項目）將於5月31日截止申請。項目於年初推出，旨在紓緩低收入住戶的經濟壓力，津貼金額為一人住戶4,500元、二人住戶9,000元、三人住戶12,500元、四人住戶14,500元及五人或以上住戶15,500元。



受惠住戶須以月租形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位、由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者；而每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜援及沒有在港物業。

秘書處已向曾受惠於首輪項目的合資格住戶，發出確認符合受惠資格通知信。如舊申請住戶仍然符合2021年項目的受惠資格，只須於本月31日或之前填妥夾附於通知信的回條及附錄，並交回秘書處以確認資格。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐