【太空競賽】或成為全球首國？俄羅斯擬搶先美國 於十月初送演員上太空拍戲

據美國哥倫比亞廣播公司報導，指俄羅斯準備今年十月初將一名女演員及一名導演送上國際太空站拍電影，或有機會追趕於美國荷李活巨星湯告魯斯更早出發，成為全球首個國家太空拍電影的國家。

俄羅斯聯邦航天局指，36歲女演員佩蕾西爾德及37歲導演希佩科十月五日將乘聯盟號太空船前往國際太空站，拍攝名為《挑戰》的電影。

另一方面，美國太空總署早在2020年夏季宣布，計劃今年十月將湯告魯斯及導演道格李曼送上太空拍電影，但一直未確定兩人升空日期。

兩個月後俄羅斯亦公開招募，一位25至40歲、體重50至70公斤的女性，上國際太空站飾演超級英雄，還要求包括可以在三分半鐘之內跑一公里、二十分鐘之內以自由式游八百米，惟沒有特別要求對方有演出經驗。

俄羅斯將佩蕾西爾德一行人的升空日期定在十月初，外界相信將會搶先在荷李活拍攝團隊出發日期之前；現時他們二人將於本月底開始接受離心機、無重飛行及跳傘等訓練，訓練過程亦會另以紀錄片形式播出。

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責任編輯：潘曉豐