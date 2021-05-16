【宜居城市】港府：將多管齊下處理房屋問題 建設宜居城市

政務司司長張建宗今日（16日）發表網誌，指政府會透過多管齊下，以短、中、長期的措期處理土地房屋問題，改善本港營商環境，投資於教育、醫療、福利，以及改善生活環境等，持續提升香港成為更宜居及可持續發展的國際大都會。

他表示，本屆政府其中一個「建設宜居城市」的重點是優化維港海濱，故政府已預留65億元的專項撥款，和海濱事務委員會攜手推動13個重點項目；並2020年10月至今已經有六段新海濱開放，分別位於西環、灣仔、啟德、荃灣。其中連接金鐘添馬及香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊於5月7日進一步開放。

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另外，在「先駁通、再優化」的策略下，灣仔海濱長廊的總長度延伸至24公里。同時，東區走廊下之行人板道和西營盤東邊街北的休憩用地，將可望於今年上馬。

他又指，政府正着手研究擴大避風塘範圍、增加船隻停泊區及提供更多登岸設施的可行性。同時，準備以公私營合作方式在已復修的石澳石礦場發展水上運動中心，稍後會公開招標。政府一直積極推動「一地多用」，已開始研究如何整合或重建黄竹坑區內一些現有設施，以善用土地資源，並照顧社區需要。

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責任編輯：潘曉豐