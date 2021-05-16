【芯片荒】全球缺「芯」 美參議員擬公布520億美元芯片投資計劃

全球芯片短缺，芯片核心技術成各國競爭焦點。路透社引述消息人士指，一個由美國兩黨參議員組成的小組預計即將公布一項520億美元的提案，旨在5年內大幅推動美國半導體晶片的生產和研究。

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消息指，上述提案內容包括，將390億美元用於生產和研發激勵措施，105億美元用於實施包括國家半導體技術中心、先進技術研究等，另計劃撥款20億美元，用於生產汽車芯片，以解決汽車產業生產危機。有關提案預期納入參議院下周將會討論的《無盡前沿法案》(Endless Frontier Act, EFA)中。

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記者：郭秀慧