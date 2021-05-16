【通脹憂慮】「新債王」Jeffrey Gundlach ：料美夏季通脹升溫

近日通脹憂慮成為市場焦點，美國聯儲局多位官員雖屢次強調通脹只是「暫時性」，試圖淡化市場對通脹擔憂。然而有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受外媒訪問時指，市場有理由擔心美國通脹升溫的問題，到夏季英國通脹可能失控急升，並質疑聯儲局的說法，指這只是洗腦式做法，目的是避免市場出現恐慌。

他指出，若市場恐慌浮現，投資者不願買美債，將迫使息率急升，勢必打亂局方堅持維持利率不變的部署，將對美國股市帶來重大衝擊。

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事實上，反映通货膨胀的消費者價格指數（CPI）有上升趨勢。美國勞工統計局早前公布，4月份消費者價格指數（CPI）按年升4.2%，遠超預期，創下自2008年9月以來的最大升幅。

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記者：郭秀慧