  • 32°C
香港時間 : 2021516日 (日) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹憂慮】「新債王」Jeffrey Gundlach ：料美夏季通脹升溫

環球政經 11:41 2021/05/16

分享：

近日通脹憂慮成為市場焦點，美國聯儲局多位官員雖屢次強調通脹只是「暫時性」，試圖淡化市場對通脹擔憂。然而有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受外媒訪問時指，市場有理由擔心美國通脹升溫的問題，到夏季英國通脹可能失控急升，並質疑聯儲局的說法，指這只是洗腦式做法，目的是避免市場出現恐慌。

他指出，若市場恐慌浮現，投資者不願買美債，將迫使息率急升，勢必打亂局方堅持維持利率不變的部署，將對美國股市帶來重大衝擊。

【友邦保險 1299】首季業績好過市場預期 多間大行績後唱好 獲高盛列入「確信買入」名單【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

事實上，反映通货膨胀的消費者價格指數（CPI）有上升趨勢。美國勞工統計局早前公布，4月份消費者價格指數（CPI）按年升4.2%，遠超預期，創下自2008年9月以來的最大升幅。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 岡拉克 美國聯儲局 美國 通脹 CPI

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】陰盡陽生，絕後重生 宗教節慶與日月星辰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折