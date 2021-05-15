【樓市現象】長情業主沽貨賺幅驚人 海麗花園業主持貨15年 單位升值逾5倍易手

本港疫情反覆，但對買家入市信心影響不大，大碼新盤銷情佳，本周六、日（15日至16日）二手屋苑預約睇樓量也上升，吸引不少持貨多年的業主沽貨。

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一名持有屯門海麗花園15年的業主也沽出單位，大幅獲利離場。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，日前屯門海麗花園錄得一宗區內首置客成交個案。單位為1座低層B室，實用面積428平方呎，為兩房一廳間隔，日前獲區內首置客垂青。

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黃文樂指，該買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放傢俱，加上房間向南擁青田公園景觀及客廳向東擁開揚景觀，以及屋苑鄰近家人，方便照應，雖然業主未有提供議價空間，但上述買家有感單位合乎心水，遂便決定「即睇即買」以530萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為12,383元，屬市場價成交。



原業主於2006年以約86萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達444萬，單位升值逾5倍易手，獲利豐厚。

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記者：陳詠妍