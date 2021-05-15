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【機迷優惠】任天堂推出Switch遊戲兌換券　649元買兩款遊戲

科技 18:13 2021/05/15

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任天堂eShop將於5月18日起，期間限定發售「任天堂遊戲兌換券」，售價為649港元，在購買後一年內，兌換兩個任天堂在有效期限內發售的指定遊戲。

日本遊戲廠商任天堂近日宣布，香港地區的Switch機迷將再次享有特別優惠。任天堂eShop將於5月18日起，期間限定發售「任天堂遊戲兌換券」，售價為649港元，在購買後一年內，兌換兩個任天堂在有效期限內發售的指定遊戲。

【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲

【機迷熱話】任天堂Switch Lite再推新顏色　5月7日發售

任天堂近日在官方網誌指出，香港區將於5月18日至7月4日期間，推出「任天堂遊戲兌換券」，玩家可在購買後一年內，以649港元的優惠價，購買2款由任天堂發行的指定下載版遊戲軟件。

任天堂舉例指，普通下載購買《薩爾達傳說 曠野之息》及《異度神劍2》的價錢1068港元，但使用購買的兌換券，就能用649港元購買2款遊戲軟件，合共節省419港元。不過值得注意的是，，任天堂列明324港元以下的遊戲將並不能兌換。

而2張兌換券可以分開使用，例如可以先使用1張兌換券以兌換1個可以馬上開始遊玩的遊戲軟件，另外1張則可留待兌換日後發售的新遊戲軟件。使用方式隨用戶自由安排。

事實上，早於去年Nintendo Switch Online服務於香港地區推行滿一週年期間，任天堂也曾推出任天堂遊戲兌換券。而是次優惠捲土重來，各位機迷就要好好把握機會喇！

【機迷熱話】Switch遊戲《魔物獵人崛起》爆紅　上市僅三日全球銷量突破400萬套

責任編輯：曾曉汶

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