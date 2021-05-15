【網絡安全】愛爾蘭醫療系統遭黑客入侵　當局拒絕妥協

黑客網絡攻擊數量近期有明顯增加跡象，世界各地組織及機構均先後成為目標，繼早前微軟稱航空業有可能成為網絡攻擊對象之後 ，加上新冠肺炎疫情未完全受控情況之下，各地的醫療機構亦都被視為目標。愛爾蘭衛生健康署（Health Service Executive, HSE）近日指出，其系統遭黑客的綁架軟件攻擊。

【網絡攻擊】微軟安全情報團隊提醒 航空業可能成惡意軟件製作者下一目標【下一頁】

不過當地政府堅決強調，不會向黑客妥協，亦不會繳付任何贖金，至於目前衛生健康署表示，由於受到勒索軟件的大型攻擊，當局要暫時關閉電腦系統，而閉目的亦僅屬於預防措施性質。

愛爾蘭電子政府部長Ossian Smyth表示，今次事件是明顯直接針對政府資訊網路的核心服務，亦跟較早時DarkSide攻擊美國最大成品油管道營運商Colonial Pipeline的方式有相似之處，而他亦確信這類行為的背後原因應是金錢。

愛爾蘭總理Micheál Martin強調，絕不向有關攻擊勒索妥協，更不會向攻擊者支付任何贖金。

另一方面，有人可能會擔心有關攻擊會影響當地醫療服務。總理府助理秘書長Liz Canavan就表示，現時的病人安全、新冠疫苗接種計劃和緊急服務電話亦不會受到影響，之不過新冠病毒檢測的轉介系統則需要關閉。

愛爾蘭國家網路安全中心分析認為，愛爾蘭衛生健康署是次遭受的攻擊其實是非常普遍的，而網路安全中心亦都啟動了危機應變方案，又跟專家和研究機構合作，為有關配套方案作好準備。

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責任編輯：陳子謙



