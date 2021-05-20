【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利增長22%遜預期 手遊增長放緩至19%

重磅股騰訊 （00700） 今日放榜，首季度收入按年增長25%至1353億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則經調整盈利為331.2億元，按年升22%，遜預期。騰訊績前收漲0.3%，報609元，成交95億元。

市場早前預期騰訊首季業績穩固，惟增長可能受累去年高基數效應。綜合券商預測，騰訊上季收入料按年增長24%，至1338億元。經調整純利預計按年升28%至347億元。

騰訊首季業績預測及關注重點

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騰訊在業績報告中稱，整體而言相信中國互聯網行業處於大規模投資的階段，而騰訊在此時期維持了穩健的運營及財務業績。上季企業服務及網絡廣告收入均有顯著增長，同時騰訊正加大在企業服務及軟件、高工業化水準遊戲及短視頻等領域的投資。

騰訊續指，上市公司投資組合實現了可觀的增值，對集團分佔聯營公司的盈利帶來不同的影響，部分投資公司因為投入於社區團購業務等新項目，而帶來更大的聯營公司虧損。

騰訊仿傚阿里：部分利潤增量投資於新機會【下一頁】

「宅經濟」推動下，騰訊去年手遊收入曾經連續3個季度錄得6成以上高增長，惟去年第四季已經回落至41%。騰訊上季的手遊收入增長進一步放緩至19%，錄得415億元。整體遊戲收入增長17%至436億元，主要由於《王者榮耀》、《PUBG Mobile》、《和平精英》、《天涯明月刀手遊》等收入增長推動。

集團上季網絡廣告收入則按年增長23%至218億元，反映電子商務平台、教育及及快速消費品等品類的需求增長以及合併易車的廣告收入貢獻。其中，社交廣告收入增長27%，媒體廣告收入增長7%。

金融科技及企業服務首季收入則按年增長47%至390億元。金融科技服務收入增長部分反映去年首季的居家令影響以及移動支付使用的長期趨勢。企業服務收入按年增速較上季度提升，主要由於項目部署恢復、企業軟件及在線視頻客戶的需求增長，以及自2020年第四季合併易車的企業服務收入所推動。

券商對騰訊首季業績預測 券商 收入預測（億人民幣） 按年變幅 經調整純利預測（億人民幣） 按年變幅 野村 1351 25% 337 24% 富瑞 1338 24% 328 21% 瑞信 1330 23% 343 27% 大和 1332 23% 354 31% 摩根士丹利 1317 22% 329 21% 花旗 1315 22% 314 16% 華興資本 1310 21% 350 29% 交銀國際 1344 24% 370 37% 中信證券 1331 23% 328 21% 中金 1389 28% 364 34%

大和資本早前表示，首季《王者榮耀》、《和平精英》（海外版本《PUBG Mobile》）等重點遊戲營收增長帶動下，騰訊手遊收入預計入賬420億元，按年增長22%，按季增長15%。該行料騰訊會在下半年推《地下城與勇士》手遊，《英雄聯盟》手遊版在海外推出以來表現穩定，預期需要一年時間加速貨幣化。

除了業務之外，騰訊面臨的監管風險同樣為市場關注焦點。華興資本認為，遊戲領域的競爭依然非常激烈，相對其他科網同業，騰訊所受的監管影響應相對有限。

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記者：陳健婷