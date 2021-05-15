【騰訊業績】騰訊周四放榜 一文看清券商預測

▲ 騰訊將於周四（5月20日）公佈首季業績。

阿里巴巴 （09988） 上季業績令人失望，拖累股價急挫，科網股走勢波動下，另一重磅股騰訊 （00700） 將於周四（5月20日）放榜，市場預期騰訊首季業績穩固，惟增長可能受累去年高基數效應。騰訊最新已經跌穿南非大股東Naspers的配股價595元，後市能否重上600元，業績表現勢為關鍵因素之一。

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綜合目前券商預測，騰訊上季收入料介乎1287億至1390億元（人民幣，下同），平均數為1338億元，按年增長24%。經調整純利預計介乎317億至376億元， 平均數為347億元，按年升28%。

「宅經濟」推動下，騰訊去年手遊收入曾經連續3個季度錄得6成以上高增長，惟去年第四季已經出現回落。野村預計，高基數將拖累集團網絡遊戲增長進一步放緩，該行料騰訊上季手遊收入增長17%，相較去年第四季增長41%。

券商對騰訊首季業績預測 券商 收入預測（億人民幣） 按年變幅 經調整純利預測（億人民幣） 按年變幅 野村 1351 25% 337 24% 富瑞 1338 24% 328 21% 瑞信 1330 23% 343 27% 大和 1332 23% 354 31% 摩根士丹利 1317 22% 329 21% 花旗 1315 22% 314 16% 華興資本 1310 21% 350 29% 交銀國際 1344 24% 370 37% 中信證券 1331 23% 328 21% 中金 1389 28% 364 34%

大和資本則表示，首季《王者榮耀》、《和平精英》（海外版本《PUBG Mobile》）等重點遊戲營收增長帶動下，騰訊手遊收入預計入賬420億元，按年增長22%，按季增長15%。該行料騰訊會在下半年推《地下城與勇士》手遊，《英雄聯盟》手遊版在海外推出以來表現穩定，預期需要一年時間加速貨幣化。

除了業務之外，騰訊面臨的監管風險同樣為市場關注焦點。華興資本認為，遊戲領域的競爭依然非常激烈，相對其他科網同業，騰訊所受的監管影響應相對有限。

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記者：陳健婷