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【騰訊業績】騰訊今日公佈季績 一文看清券商預測

股市 09:00 2021/05/20

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騰訊今日（5月20日）公佈首季業績。

阿里巴巴 （09988） 上季業績令人失望，拖累股價急挫，科網股走勢波動下，另一重磅股騰訊 （00700） 今日（5月20日）放榜，市場預期騰訊首季業績穩固，惟增長可能受累去年高基數效應。綜合目前券商預測，騰訊上季收入料介乎1287億至1390億元（人民幣，下同），平均數為1338億元，按年增長24%。經調整純利預計介乎317億至376億元， 平均數為347億元，按年升28%。

騰訊首季業績預測及關注重點

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阿里巴巴績後挫4%逼200元關　2022財年所有新增利潤用於商家及投資【下一頁】

「宅經濟」推動下，騰訊去年手遊收入曾經連續3個季度錄得6成以上高增長，惟去年第四季已經出現回落。野村預計，高基數將拖累集團網絡遊戲增長進一步放緩，該行料騰訊上季手遊收入增長17%，相較去年第四季增長41%。

券商對騰訊首季業績預測
券商 收入預測（億人民幣） 按年變幅 經調整純利預測（億人民幣） 按年變幅
野村 1351 25% 337 24%
富瑞 1338 24% 328 21%
瑞信 1330 23% 343 27%
大和 1332 23% 354 31%
摩根士丹利 1317 22% 329 21%
花旗 1315 22% 314 16%
華興資本 1310 21% 350 29%
交銀國際 1344 24% 370 37%
中信證券 1331 23% 328 21%
中金 1389 28% 364 34%

大和資本則表示，首季《王者榮耀》、《和平精英》（海外版本《PUBG Mobile》）等重點遊戲營收增長帶動下，騰訊手遊收入預計入賬420億元，按年增長22%，按季增長15%。該行料騰訊會在下半年推《地下城與勇士》手遊，《英雄聯盟》手遊版在海外推出以來表現穩定，預期需要一年時間加速貨幣化。

除了業務之外，騰訊面臨的監管風險同樣為市場關注焦點。華興資本認為，遊戲領域的競爭依然非常激烈，相對其他科網同業，騰訊所受的監管影響應相對有限。

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記者：陳健婷

港股 業績公布 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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