【疫情升溫】本港新增3宗新冠肺炎確診 台灣單日增180宗 超市現搶購潮 惟呢款食品無人問津

過去一周，亞洲區新冠肺炎疫情有惡化跡象，其中台灣於周五（5月15日）新增180宗本土個案，新加坡也於周五錄得52宗新增個案。至於香港原有連續6天未有錄得本地源頭不明個案，於昨天新增3宗確診​個案。

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衞生防護中心周六（15日）召開記者會，公布本港新增3宗確診個案，當中2宗為輸入個案，1宗本地個案感染源頭不明。以上本地源頭不明個案，患者是1名4歲男童，在何文田漢師幼稚園就讀K1B班，該校要停課14天，約20名師生要到酒店檢疫14天。檢疫的幼童可以有家長陪同，當局已聯絡社署安排玩具、書籍等物資。其餘2宗輸入個案分別是來自印尼的2名外傭。



新加坡與香港的旅遊氣泡原定兩周後開通，惟新加坡新冠疫情也十分反覆，新加坡於周五錄得52宗新增個案，其中包括24宗本地個案，及28宗輸入個案。新加坡政府宣布將於下周日（16日）起收緊新冠肺炎防疫措施，包括禁止堂食等。消息一出，大批民眾湧至超市搶購日常用品。

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當地傳媒報道，消息宣布後，台北多間超級市場都迫滿顧客，很多人都購買肉類、即食麵、食米、罐頭及廁紙等生活物資，很多貨架的物資被掃光，輪候繳費的人龍有數十人，有超市定出限購防疫物資數量。

▲ 由青豆、粟米、紅蘿蔔所組成的三色豆，被稱為「沒誠意的配菜」，許多人認為其口感不佳（網上圖片）



當地民眾湧進超級市場，把日用品和食物搶購一空，不過網民就發現1個現象，即使貨架差不多全被掃空，有1樣食物還是沒人買，就是冷凍的三色豆，一包包放在冷凍櫃內無人搶購，難怪不少網民笑說：「待世界末日時，三色豆還會有剩。」也有人笑說：「恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去。」

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責任編輯：陳詠妍

