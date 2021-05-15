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【印度疫情】連23日逾30萬確診 開始接種俄羅斯疫苗

環球社會熱點 17:38 2021/05/15

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印度疫情依然嚴峻，最新增新冠肺炎確診人數雖有所回落至32.6萬，但已是當地連續第23日錄得過30萬宗確診個案。印度周五（14日）開始為民眾接種俄羅斯新冠疫苗，是印度使用的首款外國產新冠疫苗。

印度連22日破30萬確診 莫迪警告將擴散至農村 【下一頁】

印度衛生部周六（15日）表示，印度周五錄得326,098宗新增確診個案，3,890宗死亡個案。雖然兩組數字皆稍微回落，但印度確診人數已連續23日過30萬。根據印度衛生部周六更新數據，該國累計確診人數近2,500萬，已有逾26.6萬人染疫身亡。

印度周五開始為南部城市海德拉巴（Hyderabad）民眾接種俄羅斯疫苗「衛星5號」（Sputnik V） ，指該款疫苗可以有效減少感染及死亡機會。印度上月中旬正式批准使用「衛星5號」，令該款疫苗成首款獲批及使用的外國生產疫苗。據悉，首批15萬劑「衛星5號」疫苗已於本月1日抵達印度，預計未來數天將進行第二批疫苗交付。

印度增36萬確診 歐盟呼籲限制印度旅客入境 【下一頁】

亞洲新聞台（CNA）報道指，印度當地多間領先藥廠已與「衛星5號」公司達成本地生產協議，目標每年生產8.5億劑。投資研發「衛星5號」的俄羅斯國營直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）發表聲明表示，基金會已作好準備好隨時支援印度合作夥伴，希望盡快為當地民眾全面接種「衛星5號」（launch a full-scale vaccination with Sputnik V as soon as possible）。

責任編輯：李俊儀

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