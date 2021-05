【印度疫情】連23日逾30萬確診 開始接種俄羅斯疫苗

印度疫情依然嚴峻,最新增新冠肺炎確診人數雖有所回落至32.6萬,但已是當地連續第23日錄得過30萬宗確診個案。印度周五(14日)開始為民眾接種俄羅斯新冠疫苗,是印度使用的首款外國產新冠疫苗。

印度衛生部周六(15日)表示,印度周五錄得326,098宗新增確診個案,3,890宗死亡個案。雖然兩組數字皆稍微回落,但印度確診人數已連續23日過30萬。根據印度衛生部周六更新數據,該國累計確診人數近2,500萬,已有逾26.6萬人染疫身亡。

印度周五開始為南部城市海德拉巴(Hyderabad)民眾接種俄羅斯疫苗「衛星5號」(Sputnik V) ,指該款疫苗可以有效減少感染及死亡機會。印度上月中旬正式批准使用「衛星5號」,令該款疫苗成首款獲批及使用的外國生產疫苗。據悉,首批15萬劑「衛星5號」疫苗已於本月1日抵達印度,預計未來數天將進行第二批疫苗交付。

亞洲新聞台(CNA)報道指,印度當地多間領先藥廠已與「衛星5號」公司達成本地生產協議,目標每年生產8.5億劑。投資研發「衛星5號」的俄羅斯國營直接投資基金(RDIF)行政總裁德米特里耶夫(Kirill Dmitriev)發表聲明表示,基金會已作好準備好隨時支援印度合作夥伴,希望盡快為當地民眾全面接種「衛星5號」(launch a full-scale vaccination with Sputnik V as soon as possible)。

