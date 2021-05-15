  • 32°C
香港時間 : 2021515日 (六) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】Tesla擬跟億緯鋰能磋商 有關電池供應事宜

股樓投資 17:48 2021/05/15

分享：

美國電動車生產商Tesla近期正尋求加強低成本電池的採購，以降低電動車生產成本。有外媒引述知情人士透露，Tesla正在跟中國電池生產商億緯鋰能磋商，讓億緯鋰能向Tesla的上海工廠提供電池。

由於億緯鋰能可以生產出成本較低的磷酸鐵鋰(LFP)電池，因這類電池可以用鐵去取代成本較貴特的鎳與鈷。假若洽商成功，億緯鋰能則有望成為繼寧德時代後，成為第二家為特斯拉提供LFP電池的廠商。

消息人士指出，有關的談判目前已來到相對較後期的階段，而Tesla方面則期望可以於今年第三季敲定合作關係。至於在深圳上市的億緯鋰能據報亦正為Tesla生產的產品作最後測試階段。目前兩間公司都未有就相關事件作出任何回應。

事實上，Tesla行政總裁馬斯克曾經對鎳供應的短缺感到擔憂，不過LFP電池通常單次充電所能提供的續航里程，比起普遍採用的鎳或鈷原料電池相對較低。

有分析另指出，這次談判可能亦都反映出Tesla所面臨的中國電動車生產的競爭，以及日益增加的成本壓力有關。

【姜濤經濟圈】虛擬貨幣熱潮 竟連姜濤幣、Mirror幣都有 持有人數急增 【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
責任編輯：陳子謙
經濟 電動車 產品 馬斯克 Tesla

下一篇文章

【後生仔理財】26歲女生月入1.8萬 積蓄只得8萬卻想60歲退休 專家有何對策?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡