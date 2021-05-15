【Tesla】Tesla擬跟億緯鋰能磋商 有關電池供應事宜

美國電動車生產商Tesla近期正尋求加強低成本電池的採購，以降低電動車生產成本。有外媒引述知情人士透露，Tesla正在跟中國電池生產商億緯鋰能磋商，讓億緯鋰能向Tesla的上海工廠提供電池。

由於億緯鋰能可以生產出成本較低的磷酸鐵鋰(LFP)電池，因這類電池可以用鐵去取代成本較貴特的鎳與鈷。假若洽商成功，億緯鋰能則有望成為繼寧德時代後，成為第二家為特斯拉提供LFP電池的廠商。

消息人士指出，有關的談判目前已來到相對較後期的階段，而Tesla方面則期望可以於今年第三季敲定合作關係。至於在深圳上市的億緯鋰能據報亦正為Tesla生產的產品作最後測試階段。目前兩間公司都未有就相關事件作出任何回應。

事實上，Tesla行政總裁馬斯克曾經對鎳供應的短缺感到擔憂，不過LFP電池通常單次充電所能提供的續航里程，比起普遍採用的鎳或鈷原料電池相對較低。

有分析另指出，這次談判可能亦都反映出Tesla所面臨的中國電動車生產的競爭，以及日益增加的成本壓力有關。

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