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【東京奧運】菅義偉支持率跌至新低 企業家稱如期舉辦是自殺行為

環球社會熱點 17:01 2021/05/15

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日本有媒體發布最新民調結果顯示，日本首相菅義偉支持率跌至32.2%，是菅義偉上任以來最低。不支持亦升至44.6%，創下上任後最高位。據外電報道指，日本民眾不滿意政府在正值新冠肺炎疫情升溫之際，繼續舉行東京奧運。

日本擴大緊急事態宣言地區  新增北海道等3地 【下一頁】

日本時事通訊社（Jiji Press）於5月7日至10日進行民意調查，周五（14日）發布結果顯示，菅義偉支持率僅有32.2%，是他去年9月上任以來的最低水平。而不支持率亦升至新高44.6%，上升近7個百分點。65%受訪者表示不同意政府抗疫作為，大幅拋離同意的17.6%。與美國等富裕國家相比，日本新冠疫苗接種速度明顯過慢，有近4分3受訪民眾對此感到不滿。

菅義偉周五將緊急事態地區，由6個都府縣擴大至9個。日本國內要求停辦東京奧運的呼聲不斷擴大。日本樂天集團社長三木谷浩史周五表示，自己一直試圖說服政府取消東京奧運，形容若如期7月23日舉行，會是「自殺行為」（suicide mission）。三木谷浩史表示，若要為日本政府評分，10中只有2分。

日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？ 【下一頁】

調查顯示民眾對執政黨自民黨支持率為21.4%，主要反對黨立憲民主黨則有4.4%支持率。《彭博》報道指，雖然目前並沒有任何在野政黨，有足夠支持度推翻自民黨。但自民黨將在9月舉行黨領袖選舉，菅義偉的支持率或令他失去黨內地位。

責任編輯：李俊儀

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