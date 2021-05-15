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【後生仔理財】26歲女生月入1.8萬 積蓄只得8萬卻想60歲退休 專家有何對策?

理財智慧 17:16 2021/05/15

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香港地百物騰貴，工資永遠追不上物價升幅，不少港人面對入不敷支的情況。置業對不少年輕人來說已是遙不可及，莫講是要達到財務自由提早退休。美國跨國金融服務公司富達日前發表的新一季度退休理財通訊中，列出一個關於後生女的理財個案，是不少香港年輕人的寫照。

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今年26歲的Alice，現時為單身，跟父母同住，每月稅前的固定收入為18,000元，每月強積金供款為900港元。而她每月的開支約11,100元 (包括每月用膳及交通費約7,500元；購物約1,500元；健身課程每月800元；個人美容約 1,300港元），同時也要支付3,000元家用，每月盈餘約1,200元，現時手頭上的積蓄為8萬元現金，她本身沒有投資習慣，但希望自己能夠於60歲退休，想知道應從何入手。


富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，根據富達退休儲蓄法則，Alice在60歲時需為退休累積相當於屆時年薪13倍的儲蓄。「對於年紀尚輕的Alice來說，儲備足夠的退休資金看似遙不可及，但只要及早計劃，按部就班，亦不難實現目標。」

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陳宇昕建議，Alice可以目前18,000元月薪計算階段性目標，定時檢視進度，以助更進一步接近60歲退休的長期目標。假設其工資每年增長約5%，Alice在30歲時應累積年薪兩倍，即約53萬元儲蓄。強積金每年年化回報率約為4.8%*，若按Alice目前的儲蓄習慣計算，她仍欠8萬元才可在30歲時達標。


由於Alice沒有投資習慣，根據富達的預算，Alice只需把每月工資約6%（現時相當於1,200港元）作額外強積金自願性供款，並持之以恆。若以強積金每年年化回報率約4.8%計算，她在30歲時應能達到累積年薪兩倍的短期儲蓄目標。除了不時檢視日常消費習慣，發掘儲蓄機會，由於銀行儲蓄利息接近0%，Alice亦應把握年輕的優勢，盡早開始投資，即使由小額投資開始，透過長時間持續複合增長，亦可望達至可觀的回報。結合這些小改變，加上定期檢視自身各階段的成果，有助Alice逐步實現退休儲蓄目標。

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責任編輯：陳詠妍
 

強積金自願性供款 財務自由 儲蓄 退休金 退休 強積金

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