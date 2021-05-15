Google Cloud夥Starlink　支援衛星服務傳遞海量數據

▲ Google Cloud是次與Starlink合作的計畫，預計在今年底前正式推出。

Google早前宣布，將與馬斯克（Elon Musk）太空科技公司SpaceX旗下衛星連網服務Starlink合作，直接由Starlink在Google的資料中心旁設置衛星接收基地站，讓Starlink用戶透過衛星轉接後，更快接上Google服務；或是透過Google部署的網路存取全球各地區線上資源。

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Google Cloud是次與Starlink合作的計畫，預計在今年底前正式推出。Google雲端基礎架構資深副總裁Urs Hölzle表示，Starlink衛星連網服務不僅能直接透過本身基地站滿足網路連接需求，更可透過Google的資源，有效率地傳遞大型數據內容，或是以更快網速，提高線上服務反應速率。

Google官方更指出，SpaceX將於美國俄新奧爾巴尼市俄亥俄州的 Google資料中心，安裝第一組Starlink終端設備。在未來幾個月中，雙方將會分享更多合作計畫。

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責任編輯：曾曉汶