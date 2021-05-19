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【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻　邊隻有機會成藍籌股？（附短片）

股市 17:01 2021/05/19

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【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻　邊隻有機會成藍籌股？

恒生指數周五公布季度檢討，將會首次反映諮詢結果，即恒指最終數目將固定為100隻，不過，目標於明年中前將成分股數目增加至80隻。預期今次季檢先淨增加5隻，到60隻。

不過，瑞聲 （02018） 、恒安 （01044） 及聯通 （00762） 因流通市值低，仍有機會被剔出恒指成份股，令潛在染藍的名單加長。有機會納入恒指的，有李寧 （02331） 、京東健康 （06618） 、碧桂園服務 （06098） 、信達生物 （01801） 、新澳能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 、中芯 （00981） 及比亞迪 （01211） ，其不計大股東的流通股份市值，均逾千億元。

飛鶴 （06186） 、快手 （01024） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 則緊隨其後。

恒指大改革圖解：

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恒指諮詢結果有5大變動，（1）增加成份股數目、（2）7大行業選股、（3）縮知上市要求至3個月、（4）香港公司有20至25隻、（5）所有成份股權重上限劃一為8%。

（1）預期今次加5隻恒指成份股。由於目標明年中有80隻成份股，在恒指現時至明年中，有5次季度檢討，以目前55隻成份股計，增加25隻後，明年中便有望組成80隻成份股，25隻分5次公布，平均每次可以有5隻。

（2）7大行業選股，部份行業要重新組合，包括將非必需及必需性消費組成一類；公用事業及電訊業組成一類；工業、綜合企業、能源業及原材料業合為「其他」，另外沿用金融業、資訊科技業、地產建築業、醫療保健業。

（3）縮短上市時間要求，泡泡瑪特 （09992） 、藍月亮 （06993） 、海爾智家 （06690） 、恒大物業 （06666） 、融創服務 （01516） 、華潤萬象生活 （01209） ，均有機會成為恒指的黑馬。

（4）香港公司保留20至25隻，則令市值低的港企能保留藍籌身份，長建 （01038） 及恒隆地產 （00101） 上周五流通市值不足400億元，藍籌市值排名50之後，亦得以留有一席。

（5）所有成份股權重上限劃一為8%，影響最大的股份，是騰訊 （00700） 及友邦 （01299） ，騰訊市值逾5萬億元，友邦市值逾萬億元，在恒指權重均為10%；新變動後，權重需減少2個百分點，被動基金需因而沽貨。

最受惠是同權不同權及第二上市股份，即阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ，尤其是阿里巴巴的權重屆已封頂的5%，阿里巴巴權重即可增至8%上限， 被動基金因而需要追貨。

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記者：譚志偉

港股 恒生指數 恒隆地產（00101） 快手—W（01024） 泡泡瑪特（09992） 京東健康（06618） 恒大物業（06666） 華潤萬象生活（01209） 海爾智家（06690） 融創服務（01516）

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