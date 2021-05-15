▲ 【恒指季檢】恒指周五季檢料先增至60隻 邊隻有機會成藍籌股？

恒生指數周五公布季度檢討，將會首次反映諮詢結果，即恒指最終數目將固定為100隻，不過，目標於明年中前將成分股數目增加至80隻。預期今次季檢先淨增加5隻，到60隻。

不過，瑞聲 （02018） 、恒安 （01044） 及聯通 （00762） 因流通市值低，仍有機會被剔出恒指成份股，令潛在染藍的名單加長。有機會納入恒指的，有李寧 （02331） 、京東健康 （06618） 、碧桂園服務 （06098） 、信達生物 （01801） 、新澳能源 （02688） 、華潤啤酒 （00291） 、中芯 （00981） 及比亞迪 （01211） ，其不計大股東的流通股份市值，均逾千億元。

飛鶴 （06186） 、快手 （01024） 、阿里健康 （00241） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 則緊隨其後。

恒指大改革圖解：

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恒指諮詢結果有5大變動，（1）增加成份股數目、（2）7大行業選股、（3）縮知上市要求至3個月、（4）香港公司有20至25隻、（5）所有成份股權重上限劃一為8%。

（1）預期今次加5隻恒指成份股。由於目標明年中有80隻成份股，在恒指現時至明年中，有5次季度檢討，以目前55隻成份股計，增加25隻後，明年中便有望組成80隻成份股，25隻分5次公布，平均每次可以有5隻。

（2）7大行業選股，部份行業要重新組合，包括將非必需及必需性消費組成一類；公用事業及電訊業組成一類；工業、綜合企業、能源業及原材料業合為「其他」，另外沿用金融業、資訊科技業、地產建築業、醫療保健業。

（3）縮短上市時間要求，泡泡瑪特 （09992） 、藍月亮 （06993） 、海爾智家 （06690） 、恒大物業 （06666） 、融創服務 （01516） 、華潤萬象生活 （01209） ，均有機會成為恒指的黑馬。

（4）香港公司保留20至25隻，則令市值低的港企能保留藍籌身份，長建 （01038） 及恒隆地產 （00101） 上周五流通市值不足400億元，藍籌市值排名50之後，亦得以留有一席。

（5）所有成份股權重上限劃一為8%，影響最大的股份，是騰訊 （00700） 及友邦 （01299） ，騰訊市值逾5萬億元，友邦市值逾萬億元，在恒指權重均為10%；新變動後，權重需減少2個百分點，被動基金需因而沽貨。

最受惠是同權不同權及第二上市股份，即阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ，尤其是阿里巴巴的權重屆已封頂的5%，阿里巴巴權重即可增至8%上限， 被動基金因而需要追貨。

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記者：譚志偉