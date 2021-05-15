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【姜濤幣】姜濤、MIRROR被註冊為虛擬貨幣 逾百人持有「姜濤幣」

Hot Talk 15:02 2021/05/15

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姜濤、MIRROR名字被註冊為虛擬貨幣。

人氣男團MIRROR及姜濤炙手可熱，吸引一眾粉絲支持。正值比特幣等虛擬貨幣盛行，近日有人以姜濤、MIRROR的名字註冊虛擬貨幣，分別為「姜濤幣」（Keung To， KEUNGB）和「MirrorHK幣」（MIRROR）。但兩種貨幣暫時不可交易，亦無實質價值。

滙豐請姜濤宣傳滙豐One投資功能　新客可免佣買港股美股【下一頁】

根據加密貨幣網站BscScan資料，「MirrorHK幣」的發行數量為100億個，由61人持有，並產生239宗轉移記錄。「姜濤幣」發行數量則為1萬個，由104人持有，轉移記錄570宗。

    點擊圖片放大
    +2

「姜濤幣」、「MirrorHK幣」在昨日中午的持有人僅各約20人，顯示兩款幣的熱度已經增加。但需留意是，製造加密貨幣非常便捷，任何人都可以打造自己的加密貨幣，並在區塊鏈網絡上登記，但這些貨幣或未有任何價值支撐。

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編輯：陳健婷

虛擬貨幣 Mirror 區塊鏈 姜濤

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