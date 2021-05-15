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【網絡安全】愛爾蘭醫療系統被黑客入侵　政府拒付贖金

科技 14:23 2021/05/15

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近日愛爾蘭衛生健康署（Health Service Executive, HSE）宣布，系統遭黑客綁架軟件攻擊，但當地政府強調，不會向黑客妥協，不會支付任何贖金，目前臨時關閉了衛生健康署的資訊系統。

新冠肺炎疫情爆發，世界各地的醫療機構各種威脅，更有不少不法份子藉疫情作惡。近日愛爾蘭衛生健康署（Health Service Executive, HSE）宣布，系統遭黑客綁架軟件攻擊，但當地政府強調，不會向黑客妥協，不會支付任何贖金，目前臨時關閉了衛生健康署的資訊系統，但新冠肺炎篩檢和疫苗施打方案則不受影響。

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HSE承認，因受勒索軟件的大型攻擊，現時當局要關閉電腦系統，而關閉所有系統屬預防措施。愛爾蘭電子政府部長Ossian Smyth表示，是次攻擊是直接針對政府資訊網路的核心服務，與早前DarkSide攻擊美國最大成品油管道營運商Colonial Pipeline手法相似，相信目標是金錢。愛爾蘭總理Micheál Martin則強調，不會向勒索妥協，也不會支付任何贖金。

總理府助理秘書長Liz Canavan表示，現時病人安全、新冠疫苗接種計劃和緊急服務電話不受影響，惟預約新冠病毒檢測的轉介系統關閉。愛爾蘭國家網路安全中心則指出，衛生健康署遭受的攻擊非常普遍，他們已在最短時間啟動了危機應變方案。現正與專家和研究機構合作，正在準備相關配套方案。

【數碼轉型】本地數據保護意識漸高　備份融安全防護是趨勢

責任編輯：曾曉汶

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