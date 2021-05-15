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「舖王」鄧成波於養和醫院辭世 享年88歲

股市 14:01 2021/05/15

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舖王鄧成波5月14日中午，於養和醫院辭世，享年88歲。

「舖王」鄧成波昨日（5月14日）中午，在家人陪伴下於養和醫院辭世，享年88歲。鄧成波家人發聲明表示，鄧成波一直奉行「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」的處世及營商哲學，重情義、講信用，深受敬重。家人將秉承其遺志，同心合力發展家族業務，並為國家、為社會積極貢獻。

鄧成波家人感謝各界友好的懇切關心及慰問，以及養和醫院醫護團隊的悉心照顧。有關喪禮安排詳情將適時公佈。

許晉亨母親上月底辭世 享年103歲【下一頁】

人稱「波叔」的鄧成波享有「舖王」稱譽，因其持有及炒賣的商舖物業多不勝數。鄧成波家族成立陞域集團從房地產投資，根據公司網站資料，集團除夥拍鄧成波家族共同管理總值730億元的房地產組合外，業務涵蓋房地產投資及管理、酒店及餐飲服務、通訊服務、金融服務等。

有媒體早前報道，去年疫情嚴峻鄧成波曾大手放售市值超過百億的物業，包括工商鋪、服務式住宅及舊樓地盤等。他在接受訪問時表示，最壞的事情接連發生，但勇於面對，賣走部分物業紓困，力爭谷底反彈。

鄧成波育有五子，幼子鄧耀昇跟隨父親打理物業買賣，為陞域集團創辦人，一直被視為鄧成波接班人。

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編輯：陳健婷

商舖 鄧成波

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