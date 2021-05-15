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【舖王辭世】縱橫樓市數十載 「舖王」鄧成波辭世 享年88歲

股樓投資 13:40 2021/05/15

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縱橫樓市數十載、人稱「舖王」的資深投資者鄧成波，昨天（14日）中午在家人陪伴下於養和醫院安詳辭世，享年88歲。


鄧成波的家人於今天（15日）發出聲明指，鄧成波一直奉行「高瞻遠矚，刻苦勤儉，審時度勢，隨機應變」的處世及營商哲學，重情義、講信用，深受敬重。家人也將秉承其遺志，同心合力發展家族業務，並為國家、為社會積極貢獻。


聲明亦提及，感謝各界友好的懇切關心及慰問，以及養和醫院醫護團隊的悉心照顧。有關喪禮安排詳情，家人將適時公布。


人稱「波叔」的鄧成波，縱橫樓市數十載，為地產投資界的資深老行尊，高峰期在香港持有200多項工商舖物業，市傳指其身家達數百億元，故有「舖王」之稱號。鄧成波雖然名氣極響，但個人作風十分低調，絕少接受傳媒訪問。過去數年，鄧成波開始退居幕後，業務交由孻仔鄧耀昇打理。鄧耀昇旗下以其英文名字命名的陞域集團（Stan Group），管理家族數百億元的房地產資產。


不過鄧成波家族近年多次出售旗下物業，被外界質疑出現財困，過去半年來急沽鋪位及舊樓地盤，多逾11項物業，套現約17億元。

 

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記者：陳詠妍

地產 鄧成波 商舖

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