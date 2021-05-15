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【Bitcoin】「新債王」Jeffrey Gundlach ： Bitcoin是市場投機泡沫的典型代表

環球政經 14:11 2021/05/15

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比特幣Bitcoin價格近期大起大跌，擁有「新債王」稱號DoubleLine行政總裁Jeffrey Gundlach早前接受外媒訪問時指出，認為比特幣以及其他加密貨幣是市場投機泡沫化的典型代表（Poster Child）。

Jeffrey Gundlach受訪時指出，比特幣的炒風來自於有部分投資者賺取予巨額利潤之後，就不再視比特幣為真金百銀，他們只當貨幣為一種遊戲貨幣，亦因此會盡情推高其價值。

事實上，Jeffrey Gundlach於比特幣去年初的價格於大約一萬美元時，他仍是非常看好比特幣的，但突然間貨幣突破15000美元，繼而再上到23000美元水平，他形容自己當時對貨幣的看法已變為中立，而目前的貨格相較當時更已經再翻倍。

Tesla行政總裁馬斯克較早時表示，Tesla將不再接受比特幣購買產品，亦導致比特幣價格有所回落，Jeffrey Gundlach認為回落只是短期現象，比特幣仍未見頂，根據炒作特徵判斷，貨幣可能還有一波升浪。

另一方面，Jeffrey Gundlach亦指出另一投機熱潮有機會減退的跡象為納指跑輸標指，而其利率上行風險亦都不利科技股估值。

【大行點睇】呢隻航運股再獲摩通唱好 大幅上調目標價 潛在升幅達五成【下一頁

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責任編輯：陳子謙
Tesla 比特幣 馬斯克 經濟

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