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俄羅斯列美國捷克為不友好國家 領事館僱用受限

環球社會熱點 13:22 2021/05/15

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俄羅斯政府周五（14日）正式將美國及捷克，列入「不友好國家」名單。根據俄羅斯總統普京上月簽署命令，美國及捷克領事館僱用俄羅斯人數量將受限制。捷克回應表示，俄羅斯此舉將令兩國關係再度惡化。美國駐布拉格領事館表示，對與捷克同行感到驕傲。

美國要求廣播機構標明外資贊助 被指針對中國俄羅斯 【下一頁】

俄羅斯外交部周五公布「不友好國家」（unfriendly）名單中，將美國及捷克兩國列入其中。俄羅斯於文件中指，兩國都曾對俄羅斯作出不友好行為。根據普京（Vladimir Putin）上月簽署法例規定，兩國外交使團、領事等機構僱用當地人數將受限制。其中美國領事館將不得再僱用當地公民，而捷克領事館則最多可僱用19名俄羅斯員工。

捷克上月曾指責俄羅斯與2014年一宗軍火庫爆炸案相關，並因此驅逐多名俄羅斯外交人員。俄羅斯否認指控，並驅逐多名捷克外界人員報復。美國上月曾以俄羅斯干預大選及進行網絡攻擊為由，宣布對俄羅斯實行制裁並驅逐10名外交人員。

美國制裁俄羅斯 驅逐10名特工（第二版） 【下一頁】

捷克外交部周五稍後時間發表聲明回應表示，對俄羅斯行動感到遺憾。捷克批評俄羅斯指，行為完全違反《維也納外交關係公約》（Vienna Convention of Diplomatic Relations）。捷克將視俄羅斯是次行為，是兩國爭端升級標誌。美國駐布拉格領事館於社交平台Twitter上發文表示，對能與堅定盟友捷克同行感到自豪。

責任編輯：李俊儀

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