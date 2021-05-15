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【Bitcoin】「新債王」岡拉克：比特幣是市場投機泡沫典型代表 料仍未見頂

股市 12:46 2021/05/15

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新債王「岡拉克」認為，比特幣是市場投機泡沫的典型代表。

比特幣價格近期大幅上落，有「新債王」稱號、DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受外媒訪問時表示，比特幣以及其他加密貨幣是市場投機泡沫的典型代表（Poster Child）。

比特幣去年初價格在1萬美元左右時，岡拉克仍非常看好比特幣，「突然之間比特幣突破15000美元，再突然間已經達到23000美元水平，當時我的看法已經轉為中立。而現在的價格對比當時已經再翻倍。」

Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元　馬斯克再出口術狗狗幣升一成【下一頁】

岡拉克稱，加密貨幣已經成為投機對象，投資者並沒有將比特幣當作真金白銀，而是遊戲貨幣（palying with this funny money），並盡情推高價格。

特斯拉Tesla（美：TSLA）創辦人（Elon Musk）早前表示Tesla暫停接受比特幣購買產品，導致比特幣價格回落。岡拉克認為，回落只是短期現象，比特幣仍未見頂，投機熱潮下，典型代表通常最後才會輪動。

他又指，另一個投機熱潮可能減退的跡象為納指跑輸標指，利率上行風險將不利科技股估值。

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【bitcoin】對沖基金經理阿克曼：不會投資於沒有內在價值的加密貨幣

編輯：陳健婷

虛擬貨幣 比特幣 岡拉克 馬斯克 Tesla

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