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【大戶動向】全球最大對沖基金橋水首季持倉曝光 大幅減持阿里巴巴 增持消費類股銀行股

環球政經 14:28 2021/05/15

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由有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）創辦的全球最大對沖基金橋水（Bridge Associates），剛於5月15日披露了截至今年3月底的一季度持倉報告。據橋水向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，首季整體投資組合市值達113.4億美元，受股市波動影，期內持倉總市值較去年第四季下降1.9%。

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今年第一季，橋水新增127隻股票，另外增持204隻股票，並清倉了197隻股票。期內主要增持消費類股和銀行股，並拋售黃金ETF和科技股。現時前十大持倉佔本季度持倉總市值38.92%。


橋水基金第一季度增持股票數量的前三位，分別是福特汽車（F）、陸金所（LU）及可口可樂（KO），分別較去年第四季增持160萬股、151萬股和141萬股。亦增持第四和第五位的富國銀行（WFC）和江森自控（JCI），分別被增持逾68萬股和63萬股。緊隨是寶潔（PG）和沃爾瑪（WMT），其持倉分別增加逾52萬和51萬股。至於第八到第十位分別是杜邦（DD）、美國銀行（BAC）和安德瑪（UAA），分別增持逾46萬股、43萬股和42萬股。

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最受關注的，是期內該基金大幅減持19萬股阿里巴巴(BABA.US)，該批股票市值約3億美元。


除大幅減持阿里巴巴外，橋水期內大幅拋售黃金ETF iShares Gold Trust（IAU），期內減持664萬股，其次是減持341萬股的新興市場ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF （EEM），減持均超過200萬股。

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責任編輯：陳詠妍

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