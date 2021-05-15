【機迷熱話】PS5兩款新色手掣登場　 6月10日正式發售

▲ 近日Sony宣布，將有兩款新顏色加入PS5 DualSense無線控制器，而全新的PS5手掣將於6月10日正式推出。

Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）一直處於缺貨狀態，不過Sony一直沒有放慢腳步，不斷推出新商品吸引各位機迷。近日Sony宣布，將有兩款新顏色加入PS5 DualSense無線控制器，而全新的PS5手掣將於6月10日正式推出。

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Sony宣布，自下個月起，將有兩款新顏色加入DualSense無線控制器陣容，而是次採用銀河系作為主題，兩款新色分別為午夜黑（Midnight Black）和星塵紅（Cosmic Red）。黑色控制器就採用兩種隱約不同的黑色調搭配淺灰色細節；紅色控制器則是以鮮艷紅色調。

設計團隊Leo Cardoso和Satoshi Aoyagi表示，原始的DualSense 無線控制器顏色中也含有藍色元素，三種顏色可彼此烘托。無線控制器按鈕的顏色與細節也都經過專門設計，與新顏色相輔相成。

雖然兩款 DualSense 手掣的功能相同，不過價格就不一樣，黑色與現時的白色手掣同樣售70美元（約543港元），而紅色則售75美元（約582港元）。

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責任編輯：曾曉汶