【新加坡疫情】政府加強防疫 民眾再搶購廁紙（多圖）

新加坡與香港的旅遊氣泡原定兩周後開通，惟新加坡新冠疫情反覆。新加坡政府宣布將於下周日（16日）起收緊新冠肺炎防疫措施，有傳媒報道指，新加坡大批民眾到超市搶購日常用品，再現去年超市搶購廁紙情景。有超市呼籲民眾冷靜，指無需囤積物品。

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新加坡政府周五（14日）宣佈，從周日起收緊防疫措施，包括禁止堂食等。消息一出，有當地媒體報道，大批民眾湧至超市搶購日常用品。不少圖片皆顯示，新加坡各大超市再現去年人龍。新加坡貿易部長陳振聲，及新加坡本地大型連鎖超市Fairprice行政總裁謝健平呼籲，民眾需保持冷靜。

新加坡超市搶購情況

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陳振聲在網頁上表示，儘管餐飲場所或會關閉，但仍會提供外賣服務，無需急於採購食品雜貨等。民眾只需購買必需品，並為有需要人士提供協助。謝健平則再次重申去年搶購潮時的主張，無需急於購買所需品，旗下商店將繼續保持營業。他表示，保證安全至關重要。謝健平同時透露，從周五中午起，超市實體店鋪及網上店鋪皆錄得更多購買量。

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從網上流傳圖片可見，民眾搶購的物品包括食物、廁紙等。有Facebook用戶分享搶購場景視頻表示，對再現搶購潮感到驚訝。亦有網上流傳圖片及視頻顯示，民眾即使搶購，亦遵守保持社交距離規定。

新加坡周五錄得52宗新增個案，其中包括24宗本地個案，及28宗輸入個案。本地個案中13宗屬樟宜機場群組。

責任編輯：李俊儀