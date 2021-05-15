【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制

▲ WhatsApp新私隱條款今（15日）正式生效。若用戶拒絕接受修改後的新私隱條款，又會有哪些限制？

通訊軟件WhatsApp於今年初推出新私隱條款，引發一輪「社交移民潮」，WhatsApp其後宣佈暫緩新條款生效時間，而終在今（15日）新條款正式生效。WhatsApp早前表示，現時大部分用戶都已接受新條款。不過到底若用戶拒絕接受修改後的新私隱條款，又會有哪些限制？

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WhatsApp全新私隱條款在今日已正式實施，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊。WhatsApp表示在過去數星期一直在 WhatsApp中顯示通知，提供更多關於是次更新的資訊。該企已向所有用戶提供充分時間細閲有關資訊，並繼續提醒尚未查閲的用戶盡快細閲並接受有關更新。在數星期後，有關提醒將會持續顯示。WhatsApp又指，在全球20億用戶中，至今大部分已選擇「接受」新條款。

不過如果未有接受新條款，又是否會立刻遭WhatsApp刪除帳戶？WhatsApp在官網列明，政策生效時，將不會有使用者因此遭刪除帳號，或不能使用 WhatsApp。不過在WhatsApp 上可使用的功能會受到限制，直到接受更新後才會解除，即會限制不更新用家的使用功能。

WhatsApp表示，若不接受新條款，用戶將只能使用有限度的 WhatsApp功能，直至用戶接受更新為止，例如將無法存取對話清單，但仍能接聽語音及視像通話。如果有開啟通知，則可點按通知以查閲或回覆訊息，以及向未接語音或視像通話回電；在功能受限數星期後，用戶將無法接聽來電或收取通知，而 WhatsApp 亦會停止將訊息及通話傳送到用戶的手機。

▲ WhatsApp在官網列明，政策生效時，將不會有使用者因此遭刪除帳號，或不能使用 WhatsApp。

WhatsApp再三強調，WhatsApp不會刪除帳戶。惟需留意，該企現行關於不活躍用戶的政策仍然適用。而且若用戶有意在Android、iPhone或KaiOS上刪除帳戶，WhatsApp將會清除所有訊息記錄、將用家從所有WhatsApp群組中移除，同時也會刪除其WhatsApp備份，而該企將無法復原這些操作。

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責任編輯：曾曉汶