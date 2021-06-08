【新股IPO】優然牧業9858次日招股 孖展暫錄約12.3億

大型乳製品製造商中國優然牧業（新上市編號：09858）展開次日招股，惟孖展相對較為慢熱，綜合各券商統計，孖展約12.35億元，當中富途借出4.37億，相當於公開發售部分超購約1倍。

公司計劃發售大約7.15億股，招股價介乎6.98元至8.66元，按一手1000股入場為8747元，集資最多約62億港元。瑞信及華泰為其聯席保薦人，優然牧業於本周四(6月10日)截止招股。

中國優然牧業於1984年成立，其業務主要為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。公司有65座營運的牧場，並擁有超過20萬頭奶牛，而現時亦正建設六座牧場，預計在未來兩年內投入運營。

公司於2015年把其自身業務從伊利（上：600887）分拆出來經營。內地私募基金PAG太盟投資集團於早年有份投資，成為公司的大股東，佔其股份比例為42%，至於伊利則拎有40%股份。

中國優然牧業的集資所得將會用於未來兩年投資項目、正不斷擴大的業務規模、營運資金以及一般企業用途。

截至今年上半年，其原料奶業務收入佔總收入的59.7%，飼料業務收入佔總收入的37.0%。至於目前，伊利是中國優然牧業的最大客戶，集團於2017年至2020年6月30日止的六個月，向伊利出售的原料奶收入分別為人民幣20.5億元（人民幣，下同）、23.9億元、28.4億元及30.7億元，分別佔集團生產原料奶銷售額的91.8%、91.7%、92.9%及96.1%。

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責任編輯：陳子謙