【新冠疫苗】世衛呼籲富國捐疫苗 取代為兒童接種

隨著各國新冠疫苗接種計畫推進，美國等國開始為兒童接種。世界衛生組織（WHO）表示，富裕國家應該重新考慮為兒童接種新冠疫苗的決定，鼓勵各國捐出更多疫苗。早前美國已經宣布開始為兒童接種新冠疫苗，但有世衛官員指正與美國商討捐贈事宜。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示周五（14日）呼籲，富裕國家應重新考慮為兒童接種新冠疫苗的決定。希望更多國家像法國與瑞典一般，在為國內有先群組人士接種後，即向世衛的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）捐贈大量疫苗。譚德塞表示，中低收入國家疫苗嚴重短缺，前線醫護人員亦無足夠疫苗接種。

譚德塞在線上會議表示，理解部份國家想為青少見及兒童接種想法，但「現在敦促他們重新考慮」（now I urge them to reconsider）。譚德塞表示，對印度疫情感到十分憂慮，並指2021流行新冠病毒，比去年更致命。

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加拿大及美國本月先後宣布，將為12至15歲青少年接種疫苗。但加拿大媒體CTV新聞台（CTV News）引述世衛消息人士表示，已有官員與美國政府磋商捐贈疫苗事宜。

《路透社》報導指，全球已經有逾1.6071億人感染新冠肺炎，近350萬人病逝。全球已接種12.6億劑新冠疫苗，COVAX已經分配約6,000萬劑疫苗。

責任編輯：李俊儀