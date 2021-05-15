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【美股收市】通脹憂慮紓緩 納指升2.3% 道指再漲360點

股市 04:13 2021/05/15

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市場消化美國早前高於預期的通脹數據，加上科技股續反彈，美股昨升勢擴大，道指尾段升勢一度漲超過400點，納指升幅逾2%。

道指收報34382點，上揚360點；標指漲1.5%，報4173點。納指升304點，收報13429點。

能源和科企股領升，雪佛龍股價漲2.6%；輝達(Nvidia)與應用材料抽升超過4%，微軟漲2.1%，蘋果升2%；中國新能源車股反撲，小鵬飆9%，理想汽車與蔚來汽車分別上漲6.5%、7%。

迪士尼（美：DIS）的Disney+訂閱數增加1.036億低於預期，昨跌2.6%；外賣平台Doordash（美：DASH）首季定單量增219%，收入亦大增198%，股價大升21.7%。
不過，有「新債王」稱號、DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國今年夏季通脹可能失控急升，投資者將會變得極其憂慮，儲局官員們屢次強調通脹上升只屬暫時性質，這僅是洗腦式做法 ; 若市場恐慌浮現，投資者不願吸納美國長債，將迫使息率急升，勢必打亂局方堅持維持利率不變的部署，將對美股帶來重大衝擊。

美國昨公布4月零售銷售按月持平，意外停滯，其中服裝店下降幅度最大；核心零售銷售（扣除汽車）按月跌0.8%，預期為增長0.3%，市場原預期財政刺激帶來的儲蓄，應有助支撑零售需求。

另外，美國4月進口物價按月升0.7%，高於預期的升0.6%；出口物價按月上升0.8%，高於預期的升0.6%。同月工業生產按月升0.7%，升幅小過預期。

5月份密歇根大學消費信心指數初值，由4月的88.3降至82.8，遠低過預期升至90，反映通脹憂慮衝擊消費者信心。

美國零售數據表現欠佳，通脹憂慮紓緩，美國10年期債息跌3.1個基點，至1.629厘。美滙指數偏軟，回吐0.47%至90.33。

金價周五造好，創3個月新高 ; 紐約6月期金收市升14.1美元或0.8%，報1838.1美元。紐約期油收市漲2.4%，報65.37美元；布蘭特期油彈2.5%，收報68.71美元。

責任編輯：柯志宏

 

 

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） DoorDash（美：DASH） 新能源 岡拉克 美滙指數 美股 零售 標準普爾500指數 通脹 納斯達克綜合指數

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