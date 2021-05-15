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【低水筍盤】九龍低水上車盤5分鐘即達港鐵站 同區內大型商場近在咫尺 買家即睇即520萬購兩房戶

股樓投資 12:00 2021/05/15

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疫情回穩，新盤排隊推出，樓市氣氛更強，本周末二手屋苑睇樓量也再升，足證買家入市信心更轉強，市場上低水盤買少見少。最近鄰近港鐵九龍灣站的嘉和園錄得成交，兩房戶以獲業主減價20萬元，以520萬元沽出。

【股市熱話】 50倍槓桿出事 20歲網民炒燶柴犬幣 10分鐘輸70萬，詳見【下一頁

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利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，該行新近促成九龍灣嘉和園嘉仁大廈低層G室的二手成交，單位實用面積約346平方呎，為兩房間隔，享都市景觀。單位原叫價540萬元，日前以520萬元成功沽出，減價20萬元或約3.7%，折合實用面積呎價約15,029元。

【樓市現象】2003年樓市低位入市 粉嶺名都18年間由88萬變518萬 業主沽樓大賺約4.9倍，詳見【下一頁


據悉，原業主於2014年11月，以約365萬元購入上述單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約155萬元，物業升值約42.5%。


鮑允中續指，是次為屋苑本月首宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約15,029元。現有約10個單位放售，叫價由510至648萬元不等。

【樓市現象】沙田心臟地帶屋苑好運中心 投資者「6字頭」沽3房 用家無睇樓見低價即入市，詳見【下一頁


位於九龍灣牛頭角道15至19號的嘉和園，發展商為捷和企業/捷聯企業。於1977年入伙，樓齡達44年，但屋苑數年前曾進行翻新工程，物業內外企理。整個屋苑由3座物業組成，合共提供682伙，而單位原則一律是兩房間隔，並分兩種戶型，包括實用面積約340方呎的細兩房單位，採眼鏡房間隔，至於實用面積約400方呎的大兩房單位，則為呂字廳間隔。嘉和園最大的賣點是呎價較低水外，也鄰近港鐵九龍灣站，以及大型購物商場德福廣場，交通購物也十分便利。

【低水筍盤】九龍市區港鐵站上蓋屋苑 兩房單位640萬沽 呎價1萬頭仲有選擇，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

疫情 嘉和園 嘉仁大廈 德福廣場 Telford Plaza 九龍灣 上車盤 發展商 牛頭角
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