【低水筍盤】九龍低水上車盤5分鐘即達港鐵站 同區內大型商場近在咫尺 買家即睇即520萬購兩房戶

疫情回穩，新盤排隊推出，樓市氣氛更強，本周末二手屋苑睇樓量也再升，足證買家入市信心更轉強，市場上低水盤買少見少。最近鄰近港鐵九龍灣站的嘉和園錄得成交，兩房戶以獲業主減價20萬元，以520萬元沽出。

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利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，該行新近促成九龍灣嘉和園嘉仁大廈低層G室的二手成交，單位實用面積約346平方呎，為兩房間隔，享都市景觀。單位原叫價540萬元，日前以520萬元成功沽出，減價20萬元或約3.7%，折合實用面積呎價約15,029元。

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據悉，原業主於2014年11月，以約365萬元購入上述單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約155萬元，物業升值約42.5%。



鮑允中續指，是次為屋苑本月首宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約15,029元。現有約10個單位放售，叫價由510至648萬元不等。

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位於九龍灣牛頭角道15至19號的嘉和園，發展商為捷和企業/捷聯企業。於1977年入伙，樓齡達44年，但屋苑數年前曾進行翻新工程，物業內外企理。整個屋苑由3座物業組成，合共提供682伙，而單位原則一律是兩房間隔，並分兩種戶型，包括實用面積約340方呎的細兩房單位，採眼鏡房間隔，至於實用面積約400方呎的大兩房單位，則為呂字廳間隔。嘉和園最大的賣點是呎價較低水外，也鄰近港鐵九龍灣站，以及大型購物商場德福廣場，交通購物也十分便利。

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記者：陳詠妍