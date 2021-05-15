【疫市擴充】70、80後港人蒲點旺角家樂坊全數租出 變身成潮流購物美食地標 AEON大型日式概念店將進駐

過去一年多的疫情對零售業造成重大打擊，去年本港出現多個國際時裝品牌棄租本港核心地區旗艦店的個案，其中H&M時裝也在去年10月棄租旺角家樂坊面積達5萬平方呎的旗艦店。



半年過後终有好消息，恒隆地產（00101）今天宣布， AEON STYLE新潮時尚+日本品質概念店即將於今年8月正式於家樂坊開幕，這亦代表家樂坊商場於逆市下經已全數租出。

【筍盤推介】 廳大房大夠哂實用 3房單位叫價只係「6字頭」 最啱換樓客，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



全新AEON STYLE概念店佔地近25,000平方呎，以提供日本進口的高品質生活百貨為主打。與此同時，商場地庫亦將引入多間人氣食店，打造全新「潮食點」，藉此優化顧客的購物體驗，帶來高品質生活百貨及更多元化的餐飲選擇。



疫情重挫零售業，但過去一年日式零售連鎖店卻大行其道，逆市擴張，多間日式零售連鎖店於香港開業，其中大熱的「過江龍」驚安之殿堂（DON DON DONKI）於兩年間在香港已開設8間分店，可見港人對日式零售連鎖店有多愛戴，也令品牌更積極擴充。

【樓市現象】新香港人遇上海桃灣罕有放盤即愛上 首置身份「租轉買」入市 975萬元承接2房，詳見【下一頁】



將矚目進駐家樂坊的AEON STYLE針對旺角客群，首次以日本高品質時尚產品為主題，當中大量商品更由北海道、九州等日本各地直送，同時帶來多個大熱生活品牌，包括人氣家品HÓME CÓORDY、自家品牌TOPVALU綠色健康商品等，同時更設女生專區，引入多種來自日本的美妝、健康產品及文具精品等。概念店更設置多個日本街頭小食攤檔，帶來多款充滿日本風味的特色小食，切合旺角「潮飲潮食」的定位；同時配合多個打卡熱點，讓顧客感受充滿和式風情的優質服務，宛如置身日本當地的生活百貨。

除此之外，為提供更多元的餐飲選擇，家樂坊地庫將打造成近15,000呎的全新飲食樓層。今年8月，多間人氣食店即將進駐，當中包括近期大熱的日本人氣一人燒肉專門店 ── 燒肉LIKE、湊湊火鍋‧茶憩全新概念店及旗下茶飲品牌茶米茶等，配合現有的Starbucks Reserve™ Coffee Experience Bar及商場8樓餐飲樓層，強化家樂坊作為旺角「潮食點」的形象，為顧客帶來包羅萬有的潮食新體驗。

【樓市現象】2003年樓市低位入市 粉嶺名都18年間由88萬變518萬 業主沽樓大賺約4.9倍，詳見【下一頁】

恒隆地產副董事（香港租務及物業管理總監）劉靜雅女士表示，家樂坊繼年初引入美國著名球鞋連鎖店Foot Locker Power Store旗艦店後，是次AEON STYLE全新日式生活百貨概念店，為年輕顧客帶來既高質亦時尚的生活百貨選擇。同時，家樂坊亦策略性地強化餐飲商戶組合，將商場地庫重新規劃成為「潮食點」，連同現有其他餐飲品牌，將家樂坊塑造成為一站式的購物美食據點，進一步加強「型‧聚旺角」的市場定位。



家樂坊前身是家樂商場，在旺角有近40年歷史，是70後、80後港人放學、假日行街的熱門「蒲點」。及至2006年2月，恒隆地產宣布家樂商場將改名為「家樂坊」，大部分租戶的租約於年內到期，將商場重新定位。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍