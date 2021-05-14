【阿里巴巴9988】螞蟻上季賺近218億人幣 按季升5成惟未反映整改因素

阿里巴巴（09988）日前公布的全年業績披露，截至今年3月底止季度，根據權益法核算的螞蟻集團投資收益達71.82億元(人民幣．下同)，基於阿里持有螞蟻

33％股權，推算這間去年煞停上市的金融科技企業，上季盈利達217.6億元，按季增長49.7％。金額和大型國有銀行之一的交通銀行(03328)上季的219億元相若。阿里今日收報204.6元，跌4%。

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然而，以上數字顯示了螞蟻被監管部門要求整改前之盈利能力。內地監管當局已出台一系列提案，可能遏止螞蟻線上支付的主導地位，並收縮其在消費者貸款和財富管理領域的擴張。

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