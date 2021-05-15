【Kawaii生活百貨@iM網欄】紙媒大限將至 學剪片自我增值

「娛樂圈已死」、「樂壇已死」一直都有聽到這些話，是否真的已死？我會覺得「紙媒大限將至」是真的。當網上平台可以直播時，電視台收視必會下跌，媒體有網上平台時停刋或減產可以說是會走到的一步。三年前已有朋友跟我說快點學習電腦剪片和經營自己的網上平台，當年還沒太成熟，剪片上字幕對我來說也是大難題，這幾年大勢所趨加上有不少apps幫忙，連電腦白痴的我也能剪到片還能有不少effect 。

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對於有台灣的大報社將於5月18日後停刋，已經不覺得太驚奇，當年這份報紙崛起，也令到不少台灣傳統報紙停刋。此時你可以說報社把紙版停掉是經濟不景氣，要開源節流把印刷和紙品成本高的切掉。我卻不是這樣想，現今連阿嬤阿公都有智能手提電話，在網上得知訊又快又生動，紙本都是對商業機構比較需要，因要存檔。不過，如網上媒體報導經營得好，只要打關鍵字就能清楚找到所需資料，比起只留紙本更有用和長久。一個時代的終結代表另一時代的來臨！關掉紙版最不開心是要裁員。

最近我自己跟張敬仁Kendy拍了好幾條片，有介紹化妝技巧和化妝神器，有講八字玄學的，都是自家製作，如果在做媒體這一行，但對剪片上字幕加effect還是一竅不通，奉勸大家快點上網學習一下。

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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