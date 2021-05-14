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【騰訊700】騰訊旗下天美工作室 與XBox達成戰略合作關係

股樓投資 22:34 2021/05/14

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科網巨頭騰訊(00700)在公布季績前夕，遊戲業務再有動作。集團旗下旗下天美遊戲微信帳號發布的官方宣傳顯示，天美工作室群將與微軟(美：MSFT) 旗下Xbox Game Studios進行多維度、深層次的合作與交流，共同打造遊戲內容。雙方將在今年內宣布具體合作內容。騰訊今日收報583元，上升0.5%。

【大行點睇】6大本地收息股 最新大行評級及目標價一覽  詳情請看【下一頁

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Xbox Game Studios是全球遊戲行業的領導者，致力於在主機、個人電腦以及移動設備平台為每位玩家提供優質的遊戲。同時，該工作室還負責開發和發行一系列史上規模最大的遊戲系列。而天美工作室群，是騰訊遊戲旗下的精品遊戲研運團隊，開發作品包括全球大熱遊戲《王者榮耀》和《QQ飛車》等。

【港股追蹤】敏華控股去年盈利增近兩成 料內地市場收入佔比持續提升   詳情請看【下一頁

另外，大和總研發表研究報告指，該行覆蓋的中國互聯網公司在過去兩個月再下跌10至30％，市場對該板塊變得負面，主要由於監管收緊及存在不確定性、對通脹的恐懼造成新舊經濟板塊輪換。該行重申對行業的正面看法，推薦騰訊、剛公布業績的阿里巴巴（09988）、百度（09888）及美國上市的拼多多（美：PDD）。

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撰文 : 李尚毅

XBOX 遼港股份（02880） 港股 騰訊控股（00700）

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