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【新股IPO】京東物流傳獲7基石投資者認購15億美元 包括軟銀及淡馬錫等

股樓投資 11:39 2021/05/15

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京東物流盛傳將於下周初展開招股，預計集資31億至35億美元。有消息指，目前已獲七名基石投資者認投15億美元，其中包括軟銀願景基金及淡馬錫等。

虛擬貨幣熱潮 竟連姜濤幣、Mirror幣都有 持有人數急增，見【下一頁】

據了解，軟銀願景基金將是最大的基石投資者，認投6億美元，而淡馬錫則認投2.2億美元，其他投資者包括老虎全球管理及中國誠通控股等。

延伸閱讀：中金料亞盛醫藥旗下藥品國際化潛力出眾　首予「買入」評級潛在升幅逾三成

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記者：張以正

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