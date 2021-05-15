【新股IPO】順豐房託下周一掛牌 暗盤收報4.94元 跌0.8%

順豐房託（新上市編號：02191）將於下星期一掛牌，其上市前暗盤潛水，根據輝立交易平台顯示，順豐房託暗盤高開2.4%報5.1元，隨即回落，低見4.8元，收市報4.94元，較招股價4.98元，跌0.8%，成交162萬個單位，涉資800萬元。

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該股是次公開發售的10%錄得約4倍超額認購，一手中籤率60%；並以微高於招股價中間價定價，其招股範圍介乎4.68元至5.16元；獨家保薦人為星展。

順豐房託由順豐控股分拆來港上市，合共發售5.2億個基金單位，並已引入包括中國東方資產管理及加拿大投資基金CI Global Asset Management兩名基石投資者，合共認購7,781萬個基金單位。

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記者：張以正